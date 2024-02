Atalanta, la squadra For Special vince 7-2. Il comunicato della società

Successo per l’Atalanta For Special nel suo girone battendo per 7-2 la squadra dei “Liberi di Crescere”. Ecco il comunicato

Altro successo per l’Atalanta For Special, che nella sesta giornata ha battuto per 7-2 la squadra dei “Liberi di crescere”. Ecco il report partita della squadra nerazzurra.

IL COMUNICATO – Nuovo successo per gli Atalanta For Special che, nella sesta giornata del campionato DPCS Livello 3-Girone B, hanno superato 7-2 la squadra dei “Liberi di crescere”. Il match si è giocato, sotto una pioggia battente, al Play Sport Village di Busto Garolfo, in provincia di Milano, che ospita tutte le partite di questo campionato.

Veniamo alla cronaca. La partita per i nerazzurri inizia nel migliore dei modi: sono trascorsi solo 20″ dal fischio d’inizio quando Mirko Rota conclude a rete dalla distanza portando in vantaggio l’Atalanta For Special. Il raddoppio è invece firmato da Gianmarco Masserini che prima triangola con Mateo Virgilito e poi va a segno. Terza rete nerazzurra in chiusura di primo tempo: Paolo Valota, su cross di Emanuele Bombardieri, posiziona il pallone nell’angolo destro della porta avversaria con una mezza girata al volo.

Nella ripresa, dopo il gol avversario, è Mirko Bernini, dopo una corsa in progressione e uno scambio con Emanuele Bombardieri, a portare il risultato sul 4 a 1. Poco dopo Bernini si ripete mettendo a segno la sua personale doppietta.

Ancora una rete dei “Liberi di crescere” prima dei gol di Emanuele Bombardieri e l’autorere avversaria su conclusione di Ulisse Pezzotti per il 7-2 finale.

Il tecnico Gianmario Lesmo, coadiuvato da Roberto Birolini, Aurelio Birolini, Alfredo Locati e Leonardo Marcassoli, è naturalmente soddisfatto sia per la crescita del gruppo, sia per gli esordi di Andrea Arrigoni, Dario Cremaschi e Stefano Boschini.

Il prossimo impegno di campionato è fissato per sabato 24 febbraio quando, in occasione della 7ª giornata, l’Atalanta For Special affronterà i Minerva ‘B’ Cagliari.