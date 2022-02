Atalanta, grana Palomino: resta in dubbio per la Sampdoria

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Atalanta, emergenza in difesa: Palomino ancora in dubbio per la partita contro la Sampdoria. La situazione del difensore

Resta in dubbio la presenza di Jose Palomino nelle fila dell’Atalanta, per la partita di lunedì sera contro la Sampdoria. Il difensore argentino, che sarà out domani con l’Olympiacos, è alle prese con un infortunio muscolare, evidenziato dopo il match del 10 febbraio contro la Fiorentina, ed è in dubbio per la prossima gara contro i blucerchiati.

I nerazzurri dovranno fare i conti con una vera e propria emergenza nel reparto difensivo, infatti, oltre a Palomino che rimane in dubbio, saranno certi di saltare il match anche Djimsiti e Demiral a causa di squalifiche.