Gritti post Atalanta Fiorentina: «Orgoglioso dei miei ragazzi. Vogliamo vincere tutto»

Le parole dell’allenatore in seconda dell’Atalanta Gritti dopo la semifinale di ritorno di Coppa Italia contro la Fiorentina

In conferenza stampa l’allenatore in seconda dell’Atalanta Gritti ha parlato così dopo la semifinale d’andata di Coppa Italia contro la Fiorentina.

MENTALITA’ VINCENTE – «Una sensazione bellissima. Un premio per tutti: l’Atalanta è quella che quando va in campo, in qualsiasi competizione, da il massimo. Un grande applauso a questi ragazzi. Noi andiamo in campo sempre e solo per vincere: la nostra mentalità è stata assorbita dai ragazzi, nella quale questi anni sono stati meravigliosi. Noi vogliamo sempre fare la nostra figura».

CAMBI E IL GOAL DI LOOKMAN – «I due minuti sul goal di Lookman li ho passati con un boh (risata ndr), poi è stata una goduria. Cambi? Sono fondamentali considerando che noi abbiamo giocatori di qualità anche in panchina e oggi hanno dato il massimo. I ragazzi sono stati eccezionali sotto tutti i punti di vista. Io ai tempi ».

IMBARAZZO DELLA SCELTA – «Abbiamo puntato molto su questo: tu puoi giocare bene e non c’è però l’attacco che non riesce a buttarla dentro. Ovvio che quelle davanti hanno molta qualità. Fare un goal in più degli avversari è sempre un mantra della nostra squadra: anche contro il Liverpool dove i ragazzi hanno continuato ad agire così, e per il mister vedere ciò ripaga più di uno scudetto»