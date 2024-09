Atalanta, NOVITA’ sugli infortuni di Kolasinac e Zaniolo: il REPORT dell’allenamento

Le condizioni dei calciatori infortunati dell’Atalanta dopo l’ultimo allenamento dei nerazzurri. I dettagli

Arrivano novità dal ritiro dell’Atalanta, con gli ultimi aggiornamenti sulle condizioni degli infortunati in vista dalla ripresa della Serie A. Focus particolare sul nuovo arrivato Nicolò Zaniolo e Senad Kolasinac per la sfida contro la Fiorentina

REPORT ALLENAMENTO – «Zaniolo: in gruppo

Sulemana: in gruppo

Kolasinac: parzialmente in gruppo

Djimsiti: parzialmente in gruppo

Godfrey: lombalgia

Scalvini: terapie

Scamacca: terapie

Oggi, seduta pomeridiana al Gewiss Stadium a porte chiuse».