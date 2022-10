Atalanta, Koopmeiners: «Guardiamo in alto. Lazio? Anche senza Immobile è competitiva»

Teun Koopmeiners, centrocampista dell’Atalanta, ha raccontato a La Gazzetta dello Sport della sua stagione

MONDIALE – «La condizione la trovi giocando, se invece ti riposi o ti risparmi rischi di farti male».

LAZIO – «Avversario tosto, che come noi si sta rivelando molto tosto. L’ultima volta è finita 0-0, stavolta basta un nostro gol. Ciro è fortissimo ma la Lazio ha gli uomini per restare competitiva. Milinkovic? Non serve aggiungere molto rispetto ai suoi numeri in stagione».

SCUDETTO – «Siamo appena all’inizio può ancora succedere di tutto, ma qualsiasi atleta se le cose girano pensano a guardare in alto e non in basso, ma è vero che ci sono squadre attrezzate più di noi».