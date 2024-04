Atalanta Liverpool: dove vederla, orario e probabili formazioni

Al Gewiss andrà in scena la sfida di Europa League tra Atalanta e Liverpool: le ultime di formazione con orario e dove vedere il match

Al Gewiss andrà in scena la sfida di Europa League tra Atalanta e Liverpool. Nerazzurri forti dopo il 3 a 0 di Anfield, ma attenzione ai Reds. Anche Gasperini ha detto ai suoi ragazzi di restare concentrati perché non è assolutamente chiuso il discorso qualificazione. Andiamo a vedere le ultimissime dai campi con le probabili formazioni, l’orario e dove vedere la partita.

Le probabili formazioni

ATALANTA (3-4-1-2): Musso; Djimsiti, Hien, Kolasinac; Zappacosta, De Roon, Ederson, Ruggeri; Pasalic; De Ketelaere, Scamacca. Allenatore: Gasperini. A disposizione: Carnesecchi, Rossi, Toloi, Bonfanti, Holm, Hateboer, Bakker, Adopo, Koopmeiners, Lookman, Miranchuk, Touré.

LIVERPOOL (4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold, Konatè, Van Dijk, Robertson; Szoboszlai, Mac Allister, Jones; Salah, Gakpo, Diaz. Allenatore: Klopp. A disposizione: Kelleher, Adrian, Gomez, Quansah, Tsimikas, Endo, Elliott, Gravenbech, Clark, Nunez, Jota, Danns.

Atalanta-Liverpool: orario e dove vederla

Atalanta-Liverpool gara delle ore 21:00 del giovedì, è valida per i quarti dell’Europa League. Al Gewiss sarà trasmessa in diretta tv. Visibile su Dazn e in streaming sull’App scaricabile su tutte le piattaforme: pc, tablet e smartphone. La partita sarà trasmessa anche su Sky sul canale 202 o sul 253 e Sky Go. Anche Now sarà possibile seguire l’evento oppure in chiaro su TV8.