Atalanta Liverpool, Percassi: «Importante per la città di Bergamo»

Ai microfoni di Sky Sport, ecco le parole dell’ad dell’Atalanta Luca Percassi dopo i sorteggi d’Europa League che vedono la Dea sfidare il Liverpool.

«Non è stato un sorteggio fortunato, ma abbiamo l’onore di giocare contro i più forti. Per noi sarà qualcosa di importate per la città di Bergamo. Il successo del 2020 è stato straordinario, peccato che il pubblico non abbia visto questo match sugli spalti e la cornice di tifosi sarà sicuramente spettacolare. Atalanta Sporting? Entusiasmo straordinario, nella storia dell’Atalanta non era mai successo di essere in corsa per tre competizione ad oggi, c’è tanta passione nei confronti dell’Atalanta: ci porta grande personalità. Il Liverpool ha vinto tutto e quando ti confronti contro queste realtà ti rendi conto di quanto puoi imparare e per noi sarà veramente molto importante. Bergamo costruisce tanto e soprattutto gradualmente: noi tifosi dell’Atalanta abbiamo sempre sognato. Presentarsi a Liverpool sarà qualcosa di straordinario».