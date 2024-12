Atalanta Milan, Fonseca: «Il primo gol è fallo, nessun dubbio»

Il tecnico dei rossoneri ha commentato la sfida nel post partita contro il Milan, soffermandosi anche sull’arbitraggio

Paulo Fonseca, allenatore del Milan, ha rilasciato importanti dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport dopo la sfida contro l’Atalanta persa 2-1. Il portoghese si è concentrato molto anche sull’arbitraggio.

GOL DI DE KETELAERE DA ANNULLARE – «Voglio dire un’altra cosa. Io sono stato zitto e mai ho parlato di arbitraggio, ma tutti parlano. Oggi sono io che sono stanco di stare zitto e guardare come ho guardato oggi. Il primo gol è fallo, è chiaro. Non c’è dubbio. Non solo questo. Il modo come l’arbitro ha guidato l’arbitro, contro il Milan non c’è dubbio. Non solo oggi. So che fare l’arbitro è un lavoro difficile, ma sono stanco di guardare sempre le stesse cose e sempre per gli stessi club. Adesso io faccio solo vedere quello che è successo nella partita. Ha guidato molto bene la partita. Contro il Milan è sempre lo stesso. Chiedo rispetto per il Milan».