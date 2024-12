Atalanta Milan, Montolivo: «Rossoneri, addio Scudetto»

I rossoneri perdono a Bergamo e il doppio ex di serata chiude le porte dello Scudetto al Milan

Riccardo Montolivo, doppio ex di Atalanta Milan, ha parlato a Sky Sport della vittoria del club bergamasco tra le mura amiche contro i rossoneri. Queste le dichiarazioni dell’ex centrocampista.

IL COMMENTO – «Addio scudetto per il Milan? Si ma non credo dopo questa sera. Non ha qualità per reggere il confronto con le migliori del campionato. Ha le qualità per fare un campionato importante e arrivare tra prime le 4 e raggiungere un posto in Champions».