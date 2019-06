Atalanta, missione Champions: Muriel, Pasalic e aumento ingaggi

L’Atalanta studia il piano per costruire una squadra competitiva in vista della Champions. L’obiettivo è Muriel, ma non solo

In casa Atalanta si pensa alla prossima stagione. Il club bergamasco vuole affrontare la Champions nel migliore dei modi e per questo ha intenzione di rafforzare la rosa. L’obiettivo primario resta Muriel, di proprietà del Siviglia: per lui è pronta l’offerta di 15 milioni.

Il piano della Dea, fa sapere il Corriere di Bergamo, prevede inoltre il riscatto di Pasalic dal Chelsea e il ritocco degli ingaggi dei big. Oltre a questo, arriveranno anche due rinnovi importanti: quelli di Ilicic e Gomez.