“Andare all’Atalanta” tra disagi, polemiche, multe e pochi parcheggi per i tifosi. Una situazione da cambiare

La questione multe quando gioca l’Atalanta: un disagio inevitabile per tifosi e addetti ai lavori. Non si può andare avanti così

Andare all’Atalanta non è soltanto uno slogan o il grande mantra di un popolo tanto caloroso quanto presente, ma è la routine urbana della città di Bergamo che non può essere lasciata completamente in secondo piano.

Quella che dovrebbe essere una giornata calcistica dove una città intera si riunisce in un contesto di festa e spensieratezza, invece si vive all’insegna del disagio per il parcheggio da trovare: ad oggi il vero neo di una stagione assai positiva.

Tralasciando la piccola polemica sul gioco di luci che rispetto a ciò vale come una goccia nell’Oceano Atlantico, ad oggi molti tifosi sono costretti ad andare all’Atalanta con l’ansia di trovare parcheggio: se va bene è lontano 20/30 minuti dallo stadio, ma se va male ci si ritrova con una multa di € 60 vista l’insufficienza di posti e mille divieti su molte zone isolate dove il traffico è praticamente nullo. Da considerare che il problema parcheggio riguarda anche addetti ai lavori e ovviamente i residenti intorno all’area stadio: nel mezzo molti furti e auto aperte senza un briciolo di tutela.

Se per qualcuno è un lamento isolato, i numeri parlano oggettivamente di un problema molto grave: quando l’Atalanta gioca in casa si superano le 300 multe per quasi 18.000 euro incassati a partita (e per i tifosi € 200 al mese per saldare tale debito). Una spesa che le famiglie bergamasche che hanno voglia di andare allo stadio non possono permettersi. Certo, le regole della strada rimangono tali, ma quando non ci sono alternative bisogna riadattarsi.

Come risolvere la situazione? Non certamente quello di continuare a punire i tifosi pensando di bloccare questo problema (dove i sostenitori sono in realtà vittime di tutto ciò). Una delle proposte incentivate da molti per il Comune di Bergamo è quella di tirare fuori un progetto (coinvolgendo anche l’Atalanta stessa) per un parcheggio multipiano in determinate zone vicino allo stadio, ad oggi abbandonate, in modo da contenere 300/400 posti auto anche pagando se serve: in modo che il tifoso possa andare allo stadio con responsabilità e spensieratezza, perché andare all’Atalanta non deve essere né un rischio, né un lusso, bensì una bellissima routine in totale sicurezza.