Atalanta, Champions League possibile? Numeri e previsioni

Nonostante il Tour de Force, l’Atalanta riuscirà a stare in zona Champions: i numeri a confronto con la stagione nerazzurra scorsa

Il Tour de Force dell’Atalanta in questo momento si sta dimostrando stabile: zero vittorie, ma dall’altra parte orgoglio e maglia sudata stanno consentendo alla Dea di fare piccoli passi (per quanto siano i tre punti a fare la differenza). La domanda sorge spontanea: riuscirà la Dea ad andare in Champions League considerando una possibile quinta posizione come bonus? Ecco un po’ di numeri confrontando sia l’anno scorso che il contesto attuale orobico.

L’anno scorso nel girone di ritorno l’Atalanta aveva una media di 1,53 a partita conquistando 29 punti; quella di questa stagione invece è a 1,89 con una proiezione punti di 66 se dovesse essere mantenuto tale rendimento: l’anno scorso valse il sesto posto togliendo la penalizzazione della Juve, e considerando l’attuale quinta, cioè la Roma, l’ultimo biglietto per la Champions dovrebbe stare intorno ai 70 punti.

La diretta concorrente ha un ruotino di 2,11 punti a gara nel ritorno (proiezione 69), considerando che ci saranno momenti in cui saranno i nerazzurri a guadagnare sui giallorossi: analizzando andata e ritorno, la Roma finirebbe la stagione 65 punti. Riusciranno i nerazzurri ad avere la meglio? Solo la continuità sentenzierà il percorso dell’Atalanta.