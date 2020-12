Atalanta, obiettivo Champions: allenamento sul campo dell’Udinese

Complice il rinvio della partita contro l’Udinese, l’Atalanta ha approfittato della domenica libera per preparare la sfida di Champions League contro l’Ajax.

La squadra di Gasperini ha lavorato su un campo in sintetico messo a disposizione dall’Udinese.

Un gesto molto apprezzato dalla società bergamasca che ha ringraziato l’Udinese sui social.

Grazie @Udinese_1896 per l'ospitalità! 🤝

Training session in Udine! 🏃‍♂️

Thanks to #Udinese for their hospitality 🤝#GoAtalantaGo ⚫️🔵https://t.co/bPTTXgnnJp

— Atalanta B.C. (@Atalanta_BC) December 6, 2020