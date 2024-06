Juve, Tardelli: «Allegri un FENOMENO, tre anni DA SOLO. Su Thiago Motta…»

Le parole di Marco Tardelli, ex calciatore della Juventus, sul futuro del club bianconero. Tutti i dettagli

Marco Tardelli ha parlato della stagione e del futuro della Juventus a margine dell’evento La notte della C.

PAROLE – «Thiago Motta è un ottimo allenatore, fa giocare bene la squadra, credo che in questo momento la Juventus ne avesse bisogno. Allegri è un fenomeno, ha passato tre anni difficili da solo. Aveva tutto sulle spalle. Non è che brillasse nel gioco, ma ci vogliono anche dei giocatori importanti per far giocare la squadra».

