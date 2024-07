Okoli SALUTA l’Atalanta: «Questa sarà PER SEMPRE casa mia»

Le parole di Caleb Okoli, nuovo difensore del Leicester, sul suo addio all’Atalanta. Tutti i dettagli in merito

Caleb Okoli, tramite il proprio profilo Instagram, ha salutato ufficialmente l’Atalanta.

PAROLE – «Un lungo viaggio iniziato nel 2015: una scelta, un progetto, un percorso, uno stile di vita, una mentalità unica, una città; ma soprattutto un grandissimo club che mi ha cresciuto e insegnato tanto in questi anni fino ad arrivare all’esordio in Serie A e la riconquista dell’Europa. Siamo arrivati ai saluti e voglio ringraziare tutte le persone che hanno fatto parte di tutto ciò dal primo all’ultimo. Siete stati fondamentali. Bergamo sarà sempre un po’ casa per me e auguro il meglio a tutti i Bergamaschi e all’Atalanta. CIAO BERGAMO!! Caleb Okoli».