Atalanta Torino, Zappacosta: «Non abbiano ancora realizzato Dublino. Ha un sapore diverso rispetto a vincerla con il Chelsea»

L’esterno dell’Atalanta Davide Zappacosta è intervenuto per parlare della sfida contro il Torino, 38esima giornata di Serie A

Davide Zappacosta, esterno dell’Atalanta, ha parlato a Sky Sport prima del match contro il Torino, sua ex squadra, soffermandosi sulla finale vinta di Europa League.

EUROPA LEAGUE – «Sicuramente è un sapore diverso vincerla con l’Atalanta rispetto che col Chelsea. Sappiamo che ci aspetta una festa, però vogliamo chiudere nel migliore dei modi. Se abbiamo realizzato? Ma ancora poco, in realtà. Finita la partita ci aspettavano in tanti e abbiamo avuto un antipasto ma non abbiamo ancora festeggiato come si deve»