Atalanta, Zaniolo torna in Nazionale: sostituirà Pellegrini

Nicolò Zaniolo torna in Azzurro: Luciano Spalletti ha chiamato il giocatore dell’Atalanta per la gara con Israele

Luciano Spalletti, commissario tecnico dell’Italia, ha chiamato Nicolò Zaniolo per la gara contro l’Israele. Il calciatore dell’Atalanta sostituirà Lorenzo Pellegrini, espulso contro il Belgio. Ecco il comunicato del club bergamasco:

NAZIONALE – «Nicolò Zaniolo torna in Nazionale. Il ct Luciano Spalletti ha infatti convocato l’attaccante nerazzurro in vista del prossimo impegno dell’Italia, lunedì a Udine contro Israele per la 4ª giornata di UEFA Nations League.

Zaniolo raggiungerà nel pomeriggio di oggi, venerdì 11 ottobre, il gruppo azzurro, di cui fan già parte anche Raoul Bellanova e Mateo Retegui, quest’ultimo a segno nel match di giovedì con il Belgio»