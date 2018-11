Atletico Madrid-Barcellona highlights e gol: le azioni salienti della gara valida per la 13ª giornata della Liga 2018/2019

Atletico Madrid-Barcellona highlights e gol: ‘colchoneros’ e blaugrana si sfidano al Wanda Metropolitano per il 13° turno della Liga 2018/2019. Una sfida che vale il primato nel campionato spagnolo: infatti, la squadra di Simeone (seconda con 23 punti in compagnia di Siviglia e Alaves) può scavalcare quelle di Valverde (prima con 24) in testa alla classifica.

Tra le due compagini risultano 195 precedenti ufficiali: bilancio di 60 vittorie madrilene, 46 pareggi e 89 successi blaugrana. L’ultima vittoria dell’Atletico sul Barça è datata aprile 2016, nei quarti di ritorno di Champions League (2-0 a Madrid dopo il 2-1 dell’andata). In Liga, invece, i colchoneros non battono i blaugrana dal febbraio 2010 (2-1 casalingo). Ecco i gol e gli highlights di Atletico Madrid-Barcellona: