Atletico Madrid, José Gimenez è risultato positivo al Covid-19

L’Atletico Madrid ha annunciato, attraverso i propri canali ufficiali, che José Gimenez è risultato positivo al Covid-19 dopo i test di controllo.

Il difensore centrale uruguaiano si trova ora in isolamento nella propria abitazione per rispettare la quarantena imposta dal protocollo medico. Il giocatore dovrà quindi saltare i prossimi match dell’Atletico Madrid e il mister Simeone dovrà studiare valide alternative per sostituirlo.