Atletico Madrid, Simeone elogia de Paul: «Rodrigo è un giocatore davvero importante per noi»

Diego Pablo Simeone, allenatore dell’Atletico Madrid, ha parlato alla stampa al termine del match di campionato contro il Siviglia

Diego Pablo Simeone, allenatore dell’Atletico Madrid, ha parlato alla stampa al termine del match di campionato contro il Siviglia.

PAROLE – «Rodrigo è un giocatore davvero importante per noi. Lo dico perché sta continuando a crescere e quello che farà ancora in più sarà un bene principalmente per lui stesso e poi anche per la squadra, perché la rafforzerà ulteriormente».