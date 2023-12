Atletico Madrid, Simeone: «Sicuramente un giorno allenerò in Italia»

Diego Simeone, allenatore dell’Atletico Madrid, ha parlato ai microfoni di Sky Sport in vista della sfida di Champions League contro la Lazio

PAROLE – «Il primato conterà tanto per noi e per loro, non è determinante ma importante soprattutto per la società. Quando ho visto che avremmo avuto la Lazio nel girone ho sperato di passare entrambe e così è successo. Loro hanno fatto una bella Champions, sarà una partita dura con un bel calcio. Nel calcio le rivincite non esistono, c’è solo quello che ti tocca. Non mi immagino comunque una partita tranquilla. Se allenerò in Italia? Mi piace tanto l’Italia. Sicuramente un giorno ci andrò, in qualche momento arriverà sicuramente questo possibilità».