Avv. Ihattaren: «Pronto per allenarsi con la Juve»

Le parole del legale di Mohamed Ihattaren dopo la scarcerazione del calciatore olandese di proprietà della Juventus

Sander Janssen, legale di Mohamed Ihattaren, ha comunicato su Twitter che il calciatore è tornato in libertà dopo l’arresto dei giorni scorsi.

IL COMUNICATO – «Si tratta di un caso di qualche tempo fa che è ancora oggetto di indagine da parte della polizia. Mohamed ha rilasciato dichiarazioni alla polizia in merito ed è stato nuovamente rilasciato. E tornerà in Italia il prima possibile per riprendere ad allenarsi lì».