Juve, non c’è pace per Ihattaren: il giocatore è stato arrestato il Olanda

Mohamed Ihattaren, attaccante di proprietà della Juventus, è stato arrestato in Olanda. Le prime indiscrezioni dicono che la causa sia per minacce, anche se non si sa nel dettaglio cosa sia successo.

Secondo quanto riportato dei testimoni al Telegraaf, gli uomini delle forze dell’ordine avrebbero portato via il calciatore, che sarebbe poi stato trasferito in una stazione di polizia.