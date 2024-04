Azpilicueta: «Voglio vincere la Champions con l'Atletico» - Calcio News 24

Azpilicueta, difensore dell’Atletico Madrid, ha parlato ad As e ha detto chiaramente quale vuole essere l’obiettivo in Champions

CHAMPIONS – «E’ chiaro che ho avuto la gioia di poter vincere la Champions League. Al Chelsea, quando sono arrivato nel 2012, la prima Champions League era già stata vinta, e hai l’illusione e l’ambizione di ripetere quello che era stato fatto prima al club e poterla godere da capitano è stato qualcosa di storico. Ora ho l’ambizione di poter vincere la prima Champions League con l’Atleti e spero che la mia esperienza ci aiuti a raggiungerla».

GRIEZMANN – «Griezmann, ad esempio, aveva giocato contro di lui e quando lo vedi allenarsi, giorno per giorno, non solo la qualità calcistica e tecnica che ha dimostrato e che si vede. Vedi quello spirito di sacrificarsi per la squadra, di fare uno sforzo in più per il tuo compagno di squadra, non lo vedi così tanto e averlo come compagno di squadra è un lusso».