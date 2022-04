Badelj: «Quanto vale questo gol! Non ho parole, sarebbe finita». Le parole del centrocampista del Genoa

Milan Badelj ha parlato a DAZN dopo Genoa-Cagliari. Le sue parole.

Eccole: «Vale tanto questo gol. Se non avessimo vinto saremo stati praticamente fuori dal discorso salvezza. Questo gol vale tre punti e un po’ di fiducia. Ora lavoriamo per arrivare bene al derby e lasciare tutto in campo. Ogni domenica giochiamo la partita della vita. Oggi era decisiva e siamo riusciti a portarla a casa. Non ho parole, non volevo smettere di correre dopo il gol. Emozionante vedere i tifosi così».