Alt! Badelj blocca le pretendenti e ora aspetta il Milan, è lui il nuovo Montolivo?

Milan di nome e di fatto: Badelj torna a far rotta sui rossoneri

Non è proprio un colpo di scena, ma poco ci manca: Milan Badelj fa rotta nuovamente verso l’Italia, direzione Milan, dopo essere stato praticamente ad un passo dall’addio al nostro campionato. Il centrocampista croato, svincolatosi il primo luglio scorso dalla Fiorentina, al termine di un Mondiale esaltante perso solo in Finale contro la Francia, era veramente vicinissimo a due squadre: da una parte lo Zenit San Pietroburgo (favorito) e – notizia di ieri – dall’altra gli inglesi del Newcastle. Poche ore fa però l’ex giocatore viola avrebbe chiesto al proprio procuratore di bloccare ogni trattativa, complice il nuovo interessamento del Milan. I rossoneri, che già erano stati molto vicini a prenderlo al termine dello scorso campionato, in queste ore si appresterebbero a salutare Riccardo Montolivo, non convocato per la tournée americana e – pare – abbastanza in rotta con la nuova società a guida Elliot.

Proprio i tormenti societari delle scorse settimane in verità avevano frenato il mercato del Milan, che per questo aveva dovuto rinunciare ad offrire un contratto a Badelj. Adesso però tutto sembrerebbe essere nuovamente in gioco: con l’addio di Marco Fassone e quello a quanto pare vicino di Massimo Mirabelli (in arrivo Leonardo), Badelj può tornare obiettivo più che concreto in sostituzione dell’altro ex viola (guarda caso acquistato pure lui proprio dopo la fine del contratto con la Fiorentina) Montolivo, che dovrà cercarsi una nuova sistemazione (gli sarebbe stata offerta la rescissione consensuale del contratto che farebbe risparmiare al Milan un po’ di soldini). In bilico invece il giovane Manuel Locatelli, richiesto dal Sassuolo e forse in predicato di partire, ma soltanto in prestito: con l’arrivo di Badelj per lui non ci sarebbe comunque posto nel nuovo centrocampo rossonero.