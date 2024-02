Ballotta: «Ecco la mia speranza per Bayern Monaco-Lazio»

Marco Ballotta, ex portiere della Lazio, ha parlato in esclusiva a LazioNews24 in vista del match di Champions contro il Bayern

Andiamo dritti al sodo: quante possibilità ha la Lazio di fare risultato domani?

«Sarà una partita molto difficile, ma il Bayern Monaco non sta vivendo un buon momento. Chiaramente rimangono i favoriti, ma domani la Lazio può metterli in difficoltà, anche con la spinta del pubblico».

La tua ultima partita in Champions fu contro il Real Madrid. Cosa si prova alla vigilia di partite cosi importanti?

«Personalmente, mi piaceva moltissimo giocare queste partite. C’è una carica di adrenalina indescrivibile».

Pronostico sul match di domani?

«Sarà difficile, ma spero in un pareggio».

