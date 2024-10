Balotelli Genoa è fatta: i dettagli e le cifre, spunta anche una clausola

Mario Balotelli al Genoa: è fatta! L’attaccante la settimana prossima in città per le visite mediche: i dettagli e le cifre del trasferimento

Tutto fatto per il trasferimento di Mario Balotelli al Genoa. Come riportato da Gianluca Di Marzio l’attaccante ex di Inter e Milan il calciatore sarà lunedì a Genova per le visite mediche con i rossoblù.

Per lui un contratto fino a giugno 2025 con uno stipendio tra i 400 e i 500 mila euro lordi legato a bonus e presenze. C’è inoltre una clausola del contratto che permette al club di rescindere in base a determinate circostanze.