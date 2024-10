Calciomercato Juve, Balzarini: «Ecco come interverranno i bianconeri a gennaio per quel reparto»

Calciomercato Juve, ecco le dichiarazioni in esclusiva per JuventusNews24 da parte di Balzarini sulla prossima campagna acquisti

A JuventusNews24, ha rilasciato qualche dichiarazione il giornalista Balzarini tra il calciomercato della Juve e la questione Nazionale.

Giuntoli ha escluso uno svincolato: la Juve interverrà a gennaio per il sostituto di Bremer? Può già fare qualche nome?

«Mi sembra la decisione più saggia, in questi casi qua non devi andare di fretta. La Juve non è corta in quel reparto, manca un po’ di qualità, è un altro discorso. Ha la possibilità comunque di schierare Danilo, che ha fatto bene sempre anche da centrale. Thiago Motta vede bene in quella posizione anche Savona, comunque c’è Gatti, c’è Kalulu, Cabal, quindi la decisione più saggia mi sembra quella adottata dalla società. Valutare come si comportano questi giocatori e la loro eventuale affidabilità nella continuità, poi da lì eventualmente intervenire sul mercato. Adesso parlare di nomi mi sembra un po’ prematuro. C’è Beukema del Bologna che Thiago Motta ha già avuto. I nomi sicuramente ci sono, è chiaro che la Juve non aspetta gennaio per capire chi prendere. Sicuramente ci saranno già dei nomi sul taccuino di Giuntoli, dopodiché a gennaio verrà valutata la situazione».

Infine sulla Nazionale: condivide le ultime scelte di Spalletti? Per la Juve spiccano in particolare le esclusioni di Gatti ed ancora una volta Locatelli.

«Sono scelte, sono scelte di Spalletti. È chiaro che secondo me entrambi avrebbero meritato la Nazionale, ma al tempo stesso dico meglio per Thiago Motta che restino come Vlahovic alla Continassa ad allenarsi con la squadra. Le scelte di Spalletti vanno rispettate. Poi, se ti devo dare la mia opinione personale, li avrei convocati entrambi, perché comunque Gatti è cresciuto moltissimo anche mentalmente da quando Thiago Motta gli ha dato la fascia di capitano. E Locatelli è sotto gli occhi di tutti, è quasi sempre tra i migliori in campo, quindi è un ragazzo che ha ritrovato serenità, forse perché sgravato da quei compiti di regista che non gli appartenevano. Locatelli è il vero nuovo acquisto della Juve assieme a Fagioli che è rientrato dopo la squalifica. Fiducioso? Sì, credo che tutto sommato Spalletti sia stato bravo a lasciarsi alle spalle tutte le critiche giustamente ricevute dopo l’Europeo. Mi sembra che le ultime due partite siano state molto ben giocate, al di là dai risultati ottenuti, Chiaro che, come tutti, si chiedono sempre ulteriori verifiche, quindi vedremo cosa farà la Nazionale nei prossimi impegni».