Bandecchi: «Se richiamo Lucarelli? Non voglio fare contenti quei tifosi che mi insultano»

Stefano Bandecchi, presidente della Ternana, ha parlato in conferenza stampa di un eventuale ritorno di Lucarelli sulla panchina umbra

PAROLE – «Lucarelli? Se lo richiamo non lo so, perché non voglio fare contenti quei tifosi che mi insultano o che sono addirittura contenti per il risultato contro il Cittadella. La Ternana è mia, pago io e ho pure rinunciato a incassare ventiquattro milioni di euro che potevano arrivare lunedì alle quindici dalla cessione delle quote».