Bani: «INFORTUNIO MALINOVSKYI un momento difficile, non siamo stati bravi in questo. DERBY? Ecco come lo prepareremo»

Le parole di Mattia Bani, difensore del Genoa, in conferenza stampa dopo la sconfitta subita dai rossoblù contro il Venezia

SCONFITTA – «Abbiamo fatto un buon primo tempo, poi è stato bravo Gollini a parare il rigore. Il problema è che poi non siamo stati bravi a rientrare in partita».

INFLUENZATI DALL’INFORTUNIO DI MALINOVSKYI – «Sicuramente è stato un momento brutto, un momento difficile. Speriamo non sia niente di così grave. Al di là di quello però serviva una reazione diversa, dobbiamo andare avanti e nel gioco queste cose possono accadere purtroppo, non so se abbia influito».

COME AFFRONTERANNO IL DERBY – «Come abbiamo fatto per tutto l’anno scorso, non deve essere una partita a spostare il giudizio su quanto possiamo fare».