Ariedo Braida, ex dirigente di Milan e Barcellona, ha parlato di Messi: ecco le sue parole sul numero 10 dei blaugrana

Ariedo Braida, ex dirigente di Milan e Barcellona, non vede un futuro lontano dai blaugrana per Lionel Messi. Ecco le parole dell’ex dirigente ai microfoni di Radio Punto Nuovo, dopo le voci di un possibile addio di Messi al Barcellona, dopo lo screzio con Abidal.

«Secondo me a Barcellona sta non bene, benissimo. Pertanto sarà difficile vederlo via dalla squadra».