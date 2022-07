Barcellona, la società ha chiesto a De Jong di ridursi l’ingaggio

Il Barcellona non vuole vendere De Jong, ma avrebbe chiesto al giocatore di ridursi l’ingaggio per far fronte ai problemi societari

Dalla Spagna continuano a rimbalzare le voci riguardo al futuro di De Jong. Il quotidiano As, infatti, ha riportato che il Barcellona avrebbe chiesto al centrocampista olandese di ridursi l’ingaggio.

I 16 milioni a stagione sono troppi per i problemi in cui versa attualmente la società spagnola. I blaugrana non vorrebbero vendere il centrocampista, ma il Manchester United resta alla finestra.