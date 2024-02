Barcellona, Deco: «Addio Xavi? Sono triste perché...»

Deco, direttore sportivo del Barcellona, ha parlato ai microfoni di Sky Sport in vista della gara di Champions contro il Napoli

PAROLE – «Io sono triste per il fatto che Xavi andrà via, faceva parte del progetto. E’ stata una sua decisione personale. La cosa importante è che la squadra abbia reagito e stia facendo bene. Il Napoli non sta attraversando il suo miglior momento, ma ha giocatori di alto livello e un cambio di allenatore ti dà sempre una scossa importante».