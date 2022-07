Barcellona Depay, l’olandese in uscita: torna in auge la Juve

L’arrivo di Raphinha avrebbe chiuso lo spazio di Depay al Barcellona ritenuto ora cedibile: ci ripensa la Juve

As ha lanciato l’indiscrezione sull’attaccante olandese in uscita dai balugrana. Il futuro di Depay al momento è incerto visto i tanti interessamenti per lui. Dalla Premier e non solo visto che anche in Italia, oltre alla Juve, ha diversi estimatori.