Barcellona, crescono le quote di Roberto De Zerbi per il post-Xavi

Barcellona, De Zerbi sempre più favorito per prendere il posto di Xavi: le indicazioni del presidente Laporta

Crescono le quote per Roberto De Zerbi di sedersi sulla panchina del Barcellona in estate. Fin dall’annuncio dell’addio di Xavi, il tecnico del Brighton è sempre stato tra i favoriti a sostituirlo, ma adesso, come riportato da Sport, si va oltre alla semplice suggestione.

Il presidente del Barça, Joan Laporta avrebbero chiesto ai suoi osservatori dei report dettagliati sull’allenatore ex Sassuolo, per cercare di capire se il profilo personale – come è fuori dal campo, che rapporto ha con i giocatori… – è adatto a sedersi sulla panchina.