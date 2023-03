Barcellona, il racconto di Raphinha: «Tre anni fa ho iniziato a consultare uno psicologo e mi sono accorto di una cosa»

Raphinha, attaccante del Barcellona, ha raccontato la sua esperienza dallo psicologo. Ecco l’aneddoto del giocatore blaugrana

PAROLE – «Tre anni fa ho iniziato a consultare uno psicologo. Prima lo vedevo come qualcosa per matti, ma è importante per un calciatore e un professionista, così ho fatto il passo. Ci sono persone che credono che queste cose siano solo per le persone che hanno problemi di testa…».