Barcellona-Inter: anche nel 2009 finì 2-0… E poi arrivò il Triplete

Come nella stagione 2009-2010, l’Inter ha perso 2-0 contro il Barcellona nel girone di Champions: l’annata finì in trionfo con il Triplete

La sconfitta contro il Barcellona per 2-0 ha riportato alla mente dei tifosi interisti la stessa partita persa contro i blaugrana nel 2009-2010. Anche allora finì 2-0 e anche in quell’incontro non c’era Messi, ma poi tutti sanno come terminò quella stagione. Era l’anno del Triplete e di capitan Zanetti che alzava la Champions a Madrid. Sono tante le analogie tra la partita persa ieri e quella del 2009, ma a vedere il bicchiere mezzo pieno, rispetto a 9 anni fa, i nerazzurri allenati da Spalletti hanno provato di più a giocarsela. L’Inter, inoltre, viene da tanti anni senza aver partecipato alla massima competizione europea ed è in una fase di consolidamento. Nel 2009, invece, i nerazzurri di Mourinho erano già una squadra fatta e finita e che veniva da anni di dominio in Italia e la prestazione al Camp Nou fu peggiore rispetto alla partita di ieri sera. I tifosi, nonostante la sconfitta, si augurano che la stagione termini allo stesso modo.