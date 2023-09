Champions League 2023/2024: calendario, risultati, classifiche

Tutto il programma della massima competizione europea dalla Fase a gironi alla finale: Champions League 2023/2024

La Champions League 2023/2024 sarà la 69ª edizione della massima competizione europea. Organizzato dall’UEFA, il torneo, terminati i turni preliminari, entra nel vivo con la Fase a Gironi, cui seguirà la Fase ad eliminazione diretta. L’inizio è fissato per il 19-20 settembre 2023 con la prima giornata della Fase a Gironi, mentre l’atto conclusivo è previsto con la finale che si disputerà sabato 1 giugno 2024 allo Stadio di Wembley, a Londra. La precedente edizione ha visto trionfare il Manchester City di Pep Guardiola, vittorioso 1-0 sull’Inter di Simone Inzaghi nella finale dello Stadio Olimpico Atatürk di Istanbul. La squadra vincitrice della Champions League 2023/2024 sfiderà la vincente dell’Europa League 2023/2024 nella prossima Supercoppa Europea e otterrà il diritto di partecipare alla nuova Coppa del Mondo per club della FIFA nel 2025.

Sono quattro le italiane ai nastri di partenza: il Napoli campione d’Italia in carica, la Lazio di Sarri, l’Inter vicecampione in carica di Simone Inzaghi e il Milan di Stefano Pioli. L’edizione successiva del torneo segnerà l’entrata in vigore anche per la Champions League del nuovo formato.

Tutti i sorteggi saranno effettuati nel quartier generale dell’UEFA, a Nyon, in Svizzera, fatta eccezione per quello della Fase a gironi che si è svolto a Montecarlo.

31 agosto 2023: sorteggio Fase a Gironi;

18 dicembre 2023: sorteggio Ottavi di finale;

15 marzo 2024: sorteggi Quarti di finale, Semifinali e Finale.

La Champions League 2023/2024, preceduta dai Turni preliminari di qualificazione, inizia martedì 19 settembre 2023 e si conclude con la finale sabato 1 giugno 2024, in programma allo Stadio di Wembley a Londra, in Inghilterra.

La Fase a gironi della Champions League 2023/2024 inizia martedì 19 settembre e si conclude mercoledì 13 dicembre:

1ª GIORNATA: 19 e 20 settembre 2023;

19 e 20 settembre 2023; 2ª GIORNATA: 3 e 4 ottobre 2023;

3 e 4 ottobre 2023; 3ª GIORNATA: 24 e 25 ottobre 2023;

24 e 25 ottobre 2023; 4ª GIORNATA: 7 e 8 novembre 2023;

7 e 8 novembre 2023; 5ª GIORNATA: 28 e 29 novembre 2023;

28 e 29 novembre 2023; 6ª GIORNATA: 12 e 13 dicembre 2023.

La Fase ad eliminazione diretta della Champions League 2023/2024 inizierà il 13 febbraio con l’andata delle gare degli ottavi di finale e si concluderà l’1 giugno con la finale:

Ottavi di finale: 13-14-20-21 febbraio 2024 (andata), 5-6-12-13 marzo 2024 (ritorno);

Quarti di finale: 9-10 aprile 2024 (andata), 16-17 aprile 2024 (ritorno);

Semifinali: 30 aprile-1 maggio 2024 (andata), 7-8 maggio 2024 (ritorno);

Finale (Stadio di Wembley, Londra – Inghilterra): 1 giugno 2024.

I Gironi

Al sorteggio della Fase a gironi hanno partecipato 32 squadre, così suddivise:

6 vincitori dei Playoff Champions League;

11 campioni dalle federazioni dal 1° al 12° posto del Ranking UEFA (ad eccezione della Russia);

6 seconde classificate dalle federazioni dal 1° al 6° posto del Ranking UEFA;

4 terze classificate dalle federazioni dal 1° al 4° posto del Ranking UEFA;

4 quarte classificate dalle federazioni dal 1° al 4° posto del Ranking UEFA;

Detentore Champions League;

Detentore Europa League.

Le 32 squadre sono state raggruppate in 4 fasce. Fra le italiane il Napoli è finito in 1ª Fascia, l’Inter in 2ª e Lazio e Milan in 3ª. Questi gli 8 gironi formatisi dopo il sorteggio di Montecarlo:

GRUPPO A

Bayern Monaco (Germania)

Manchester United (Inghilterra)

Copenaghen (Danimarca)

Galatasaray (Turchia)

GRUPPO B

Siviglia (Spagna)

Arsenal (Inghilterra)

PSV Eindhoven (Olanda)

Lens (Francia)

GRUPPO C

NAPOLI (Italia)

Real Madrid (Spagna)

SC Braga (Portogallo)

Union Berlino (Germania)

GRUPPO D

Benfica (Portogallo)

INTER (Italia)

Salisburgo (Austria)

Real Sociedad (Spagna)

GRUPPO E

Feyenoord (Olanda)

Atletico Madrid (Spagna)

Lazio (Italia)

Celtic (Scozia)

GRUPPO F

PSG (Francia)

Borussia Dortmund (Germania)

MILAN (Italia)

Newcastle United (Inghilterra)

GRUPPO G

Manchester City (Inghilterra)

Lipsia (Germania)

Stella Rossa (Serbia)

Young Boys (Svizzera)

GRUPPO H

Barcellona (Spagna)

Porto (Portogallo)

Shakhtar Donetsk (Ucraina)

Anversa (Belgio)

Calendario Fase a Gironi Champions League 2023/2024

1ª GIORNATA

GRUPPO A

Mercoledì 20 settembre, ore 18.45, Galatasaray-Copenaghen

Mercoledì 20 settembre, ore 21.00, Bayern Monaco-Manchester United

GRUPPO B

Mercoledì 20 settembre, ore 21.00, Siviglia-Lens

Mercoledì 20 settembre, ore 21.00, Arsenal-PSV Eindhoven

GRUPPO C

Mercoledì 20 settembre, ore 18.45, Real Madrid-Union Berlino

Mercoledì 20 settembre, ore 21.00, SC Braga-NAPOLI

GRUPPO D

Mercoledì 20 settembre, ore 21.00, Real Sociedad-INTER

Mercoledì 20 settembre, ore 21.00, Benfica-Salisburgo

GRUPPO E

Martedì 19 settembre, ore 21.00, Feyenoord-Celtic

Martedì 19 settembre, ore 21.00, LAZIO-Atletico Madrid

GRUPPO F

Martedì 19 settembre, ore 18.45, MILAN-Newcastle United

Martedì 19 settembre, ore 21.00, PSG-Borussia Dortmund

GRUPPO G

Martedì 19 settembre, ore 18.45, Young Boys-Lipsia

Martedì 19 settembre, ore 21.00, Manchester City-Stella Rossa

GRUPPO H

Martedì 19 settembre, ore 21.00, Barcellona-Anversa

Martedì 19 settembre, ore 21.00, Shakhtar Donetsk-Porto

2ª GIORNATA

GRUPPO A

Martedì 3 ottobre, ore 21.00, Manchester United-Galatasaray

Martedì 3 ottobre, ore 21.00, Copenaghen-Bayern Monaco

GRUPPO B

Martedì 3 ottobre, ore 21.00, Lens-Arsenal

Martedì 3 ottobre, ore 21.00, PSV Eindhoven-Siviglia

GRUPPO C

Martedì 3 ottobre, ore 18.45, Union Berlino-Braga

Martedì 3 ottobre, ore 21.00, NAPOLI-Real Madrid

GRUPPO D

Martedì 3 ottobre, ore 18.45, Salisburgo-Real Sociedad

Martedì 3 ottobre, ore 21.00, INTER-Benfica

GRUPPO E

Mercoledì 4 ottobre, ore 18.45, Atletico Madrid-Feyenoord

Mercoledì 4 ottobre, ore 21.00, Celtic-LAZIO

GRUPPO F

Mercoledì 4 ottobre, ore 21.00, Borussia Dortmund-MILAN

Mercoledì 4 ottobre, ore 21.00, Newcastle United-PSG

GRUPPO G

Mercoledì 4 ottobre, ore 21.00, Lipsia-Manchester City

Mercoledì 4 ottobre, ore 21.00, Stella Rossa-Young Boys

GRUPPO H

Mercoledì 4 ottobre, ore 18.45, Anversa-Shakhtar Donetsk

Mercoledì 4 ottobre, ore 21.00, Porto-Barcellona

3ª GIORNATA

GRUPPO A

Martedì 24 ottobre, ore 18.45, Galatasaray-Bayern Monaco

Martedì 24 ottobre, ore 21.00, Manchester United-Copenaghen

GRUPPO B

Martedì 24 ottobre, ore 21.00, Siviglia-Arsenal

Martedì 24 ottobre, ore 21.00, Lens-PSV Eindhoven

GRUPPO C

Martedì 24 ottobre, ore 21.00, SC Braga-Real Madrid

Martedì 24 ottobre, ore 21.00, Union Berlino-NAPOLI

GRUPPO D

Martedì 24 ottobre, ore 18.45, INTER-Salisburgo

Martedì 24 ottobre, ore 21.00, Benfica-Real Sociedad

GRUPPO E

Mercoledì 25 ottobre, ore 18.45, Feyenoord-LAZIO

Mercoledì 25 ottobre, ore 21.00, Celtic-Atletico Madrid

GRUPPO F

Mercoledì 25 ottobre, ore 21.00, PSG-Milan

Mercoledì 25 ottobre, ore 21.00, Newcastle United-Borussia Dortmund

GRUPPO G

Mercoledì 25 ottobre, ore 21.00, Lipsia-Stella Rossa

Mercoledì 25 ottobre, ore 21.00, Young Boys-Manchester City

GRUPPO H

Mercoledì 25 ottobre, ore 18.45, Barcellona-Shakhtar Donetsk

Mercoledì 25 ottobre, ore 21.00, Anversa-Porto

4ª GIORNATA

GRUPPO A

Mercoledì 8 novembre, ore 21.00, Bayern Monaco-Galatasaray

Mercoledì 8 novembre, ore 21.00, Copenaghen-Manchester United

GRUPPO B

Mercoledì 8 novembre, ore 21.00, Arsenal-Siviglia

Mercoledì 8 novembre, ore 21.00, PSV Eindhoven-Lens

GRUPPO C

Mercoledì 8 novembre, ore 18.45, NAPOLI-Union Berlino

Mercoledì 8 novembre, ore 21.00, Real Madrid-SC Braga

GRUPPO D

Mercoledì 8 novembre, ore 18.45, Real Sociedad-Benfica

Mercoledì 8 novembre, ore 21.00, Salisburgo-INTER

GRUPPO E

Martedì 7 novembre, ore 21.00, Atletico Madrid-Celtic

Martedì 7 novembre, ore 21.00, LAZIO-Feyenoord

GRUPPO F

Martedì 7 novembre, ore 18.45, Borussia Dortmund-Newcastle United

Martedì 7 novembre, ore 21.00, MILAN-PSG

GRUPPO G

Martedì 7 novembre, ore 21.00, Manchester City-Young Boys

Martedì 7 novembre, ore 21.00, Stella Rossa-Lipsia

GRUPPO H

Martedì 7 novembre, ore 18.45, Shakhtar Donetsk-Barcellona

Martedì 7 novembre, ore 21.00, Porto-Anversa

5ª GIORNATA

GRUPPO A

Mercoledì 29 novembre, ore 18.45, Galatasaray-Manchester United

Mercoledì 29 novembre, ore 21.00, Bayern Monaco-Copenaghen

GRUPPO B

Mercoledì 29 novembre, ore 18.45, Siviglia-PSV Eindhoven

Mercoledì 29 novembre, ore 21.00, Arsenal-Lens

GRUPPO C

Mercoledì 29 novembre, ore 21.00, Real Madrid-NAPOLI

Mercoledì 29 novembre, ore 21.00, SC Braga-Union Berlino

GRUPPO D

Mercoledì 29 novembre, ore 21.00, Benfica-INTER

Mercoledì 29 novembre, ore 21.00, Real Sociedad-Salisburgo

GRUPPO E

Martedì 28 novembre, ore 18.45, LAZIO-Celtic

Martedì 28 novembre, ore 21.00, Feyenoord-Atletico Madrid

GRUPPO F

Martedì 28 novembre, ore 21.00, PSG-Newcastle United

Martedì 28 novembre, ore 21.00, MILAN-Borussia Dortmund

GRUPPO G

Martedì 28 novembre, ore 21.00, Manchester City-Lipsia

Martedì 28 novembre, ore 21.00, Young Boys-Stella Rossa

GRUPPO H

Martedì 28 novembre, ore 18.45, Shakhtar Donetsk-Anversa

Martedì 28 novembre, ore 21.00, Barcellona-Porto

6ª GIORNATA

GRUPPO A

Martedì 12 dicembre, ore 21.00, Manchester United-Bayern Monaco

Martedì 12 dicembre, ore 21.00, Copenaghen-Galatasaray

GRUPPO B

Martedì 12 dicembre, ore 18.45, Lens-Siviglia

Martedì 12 dicembre, ore 18.45, PSV Eindhoven-Arsenal

GRUPPO C

Martedì 12 dicembre, ore 21.00, NAPOLI-SC Braga

Martedì 12 dicembre, ore 21.00, Union Berlino-Real Madrid

GRUPPO D

Martedì 12 dicembre, ore 21.00, INTER-Real Sociedad

Martedì 12 dicembre, ore 21.00, Salisburgo-Benfica

GRUPPO E

Mercoledì 13 dicembre, ore 21.00, Atletico Madrid-LAZIO

Mercoledì 13 dicembre, ore 21.00, Celtic-Feyenoord

GRUPPO F

Mercoledì 13 dicembre, ore 21.00, Borussia Dortmund-PSG

Mercoledì 13 dicembre, ore 21.00, Newcastle United-MILAN

GRUPPO G

Mercoledì 13 dicembre, ore 18.45, Lipsia-Young Boys

Mercoledì 13 dicembre, ore 18.45, Stella Rossa-Manchester City

GRUPPO H

Mercoledì 13 dicembre, ore 21.00, Porto-Shakhtar Donetsk

Mercoledì 13 dicembre, ore 21.00, Anversa-Barcellona