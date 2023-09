Champions League 2023/2024 su Mediaset in chiaro: tutte le partite

Il programma delle partite della Champions League 2023/2024 su Mediaset in chiaro

Anche per la stagione 2023/2024 Mediaset trasmetterà in chiaro alcune partite della Champions League. Champions League in chiaro su Mediaset: il Biscione, in particolare, offre ai telespettatori la possibilità di seguire in chiaro sul digitale terrestre diverse partite della massima competizione europea per club.

Per quanto riguarda la Fase a gironi, Mediaset trasmetterà per ogni turno una partita in chiaro di una delle quattro squadre italiane impegnate: Napoli, Lazio, Milan e Inter. Sulle reti Mediaset andrà in scena anche la finalissima, in programma sabato 1 giugno 2024 allo Stadio di Wembley a Londra.

Partite Champions in chiaro su Mediaset per la stagione 2023/2024, ecco il calendario:

Champions League in chiaro su Mediaset

Fase a Gironi Champions League 2023/2024

Mediaset trasmetterà per ogni turno della Fase a Gironi una partita in chiaro di una delle quattro squadre italiane impegnate.

La prima giornata della fase a gironi si disputa il 19 e 20 settembre 2023. Le prime partite della fase a gironi della Champions League 2023/2024 su Mediaset in chiaro sono state ufficializzate dal Biscione:

1ª GIORNATA, GRUPPO E – Martedì 19 settembre 2023, ore 21.00: LAZIO-Atletico Madrid – Canale 5

Martedì 19 settembre 2023, ore 21.00: 2ª GIORNATA, GRUPPO D – Martedì 3 ottobre 2023, ore 21.00: INTER-Benfica – Canale 5

– Martedì 3 ottobre 2023, ore 21.00: 3ª GIORNATA, GRUPPO C – Martedì 24 ottobre 2023, ore 21.00: Union Berlino-NAPOLI – Canale 5

– Martedì 24 ottobre 2023, ore 21.00: 4ª GIORNATA, GRUPPO F – Martedì 7 novembre 2023, ore 21.00: MILAN-PSG – Canale 5

– Martedì 7 novembre 2023, ore 21.00: 5ª GIORNATA, GRUPPO F – Martedì 28 ottobre 2023, ore 21.00: MILAN-Borussia Dortmund – Canale 5

– Martedì 28 ottobre 2023, ore 21.00: 6ª GIORNATA, GRUPPO D -Martedì 11 dicembre 2023, ore 21.00: INTER-Real Sociedad – Canale 5

Fase ad eliminazione diretta Champions League 2023/2024

Ottavi di finale – andata

Da definire

Ottavi di finale – ritorno

Da definire

Quarti di finale – andata

Da definire

Quarti di finale – ritorno

Da definire

Semifinali – andata

Da definire

Semifinali – ritorno

Da definire

Finale Champions League 2023/2024

Sabato 1 giugno 2024 – Da definire

Champions League 2023/2024 su Mediaset in chiaro: il Biscione trasmetterà anche la finalissima della Champions League 2023/2024, che si giocherà sabato 1 giugno 2024 allo Stadio di Wembley a Londra.

Tutte le partite di Champions League trasmesse in diretta e in chiaro da Mediaset potranno essere seguite anche in diretta streaming su pc, tablet e smartphone attraverso la piattaforma Mediaset Infinity.