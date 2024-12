Barcellona, Isak il prescelto per l’attacco: Deco pronto alla mega offerta a giugno

Barcellona, Alexander Isak il preferito dei blaugrana per rinforzare l’attacco: il Newcastle chiede almeno 100 milioni e Deco al lavoro per l’offerta

Il Barcellona è al lavoro sul calciomercato per trovare il prossimo attaccante che andrà a prendere il posto di Robin Lewandowski: nonostante i 15 gol in altrettante partite nella Liga, l’età non gioca dalla sua parte e la prossima stagione gli anni saranno 37.

Come riportato dal Sun, i blaugrana hanno messo nel mirino Alexander Isak, attaccante del Newcastle: il direttore sportivo Deco sta preparando una mega offerta per convincere i Magpies alla cessione: si parla di una offerta superiore ai 100 milioni di euro.