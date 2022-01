Barcellona, l’annuncio su Dembelé: «Non vuole più giocare con noi» – VIDEO

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Il d.s. del Barcellona Alemany ha svelato il futuro di Ousmane Dembelé

Mateu Alemany, direttore sportivo del Barcellona, ha confermato che Ousmane Dembele lascerà il club blaugrana il prima possibile. L’annuncio, tramite i canali ufficiali del club, sull’attaccante che piace alla Juve.

DICHIARAZIONI – «Con Ousmane e i suoi agenti abbiamo iniziato le conversazioni lo scorso luglio. In questi 6/7 mesi abbiamo fatto loro diverse offerte, cercando di trovare il modo per andare avanti. Tutte le offerte sono state respinte dai suoi procuratori. Comunico che oggi, 20 gennaio, a 11 giorni dalla chiusura di questa finestra di calciomercato, appare ormai chiaro che Dembele non voglia continuare a giocare nel Barcellona. A seguito di questo scenario gli è stato comunicato che deve partire subito, perché noi vogliamo avere a disposizione giocatori che sposino la nostra causa in pieno. Speriamo che la questione si chiuda entro il 31 gennaio».