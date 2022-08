Barcellona, le panchine di Griezmann preoccupano

Antoine Griezmann è partito due volte dalla panchina: a Barcellona temono sia un modo di non far scattare il riscatto automatico

Antoine Griezmann ha disputato per ora solo scampoli di partita in questo avvio di Liga, entrando sempre dalla panchina e la cosa spaventa il Barcellona. Secondo quanto riportato da Sport, c’è preoccupazione per gli azulgrana, che credono che l’ordine dato a Simeone sia quello di non schierare Griezmann titolare, in modo tale da non raggiungere il totale di presenze a fine stagione che farebbe scattare in automatico il riscatto per i conchoneros del calciatore francese.

L’accordo prevede infatti che il francese disputi il 50% delle partite dei colchoneros in due stagioni (la scorsa e questa) e la condizione è che giochi almeno 45 minuti. Attualmente le partite giocate sono 30 su 37 e nessuna ancora in questa stagione: con il Villarreal e il Getafe ha giocato infatti solo mezzora a volta.