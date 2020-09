Barcellona, Quique Setién annuncia azioni legali contro i blaugrana: il comunicato

Con un comunicato congiunto al suo staff, Quique Setién ha annunciato azioni legali contro il Barcellona: i dettagli

Quique Setién ha rilasciato un comunicato con il suo staff tecnico formato da Eder Sarabia, Jon Pascua e Fran Soto dopo le ultime notizie circolate sul suo licenziamento dal Barcellona.

Setién ha assicurato che «Dopo un mese di assoluto silenzio da parte del consiglio di amministrazione dell’FC Barcelona, ​​e dopo varie richieste da parte nostra, solo ieri abbiamo ricevuto le prime comunicazioni ufficiali, via burofax. Dette comunicazioni rivelano la chiara intenzione della direttiva di non rispettare i propri contratti di lavoro firmati in data 14/01/2020». E ha aggiunto che solo ieri è stato informato tramite comunicazione scritta del suo licenziamento dal Barça senza alcun accordo.

Un altro dei dati sorprendenti che Setién racconta è che il club del Barça ha comunicato al Club un «futuro trasferimento». Alla luce di tutto ciò, lo staff tecnico di Setién e lui stesso dichiarano che «siamo stati costretti a mettere la soluzione del conflitto nelle mani dei nostri avvocati, dovendo presentare le relative azioni legali».