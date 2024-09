Barcellona, RAPHINHA: «Volevo lasciare il club»

Raphinha, attaccante brasiliano dal Barcellona, ha rivelato che avrebbe voluto lasciare il club spagnolo

In una sola partita ha realizzato la metà dei gol segnati nella scorsa edizione della Liga. Nel travolgente 7-0 del Barcellona sul Valladolid dell’ultima giornata prima della pausa nazionali, Raphinha ha aperto le marcature e ha complessivamente segnato una tripletta.

Al suo terzo anno in Spagna, il brasiliano ha ammesso che il suo adattamento nel Barça non è stato per niente facile e che ogni estate le voci sulla sua partenza lo hanno infastidito alquanto. Tanto da avere pensato di lasciare i blaugrana. Ma adesso i propositi sono diversi e l’ambizione è molto definita: «Voglio vincere tutto».