Barcellona, Xavi: «Il Real Madrid ci ha sottomesso in vari momenti, ma...»

Xavi Hernandez, allenatore del Barcellona, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Valencia

PAROLE – «Al Barça c’è sempre rumore, dobbiamo gestirlo. Questo è un transatlantico, abbiamo fatto bene tante cose e ce ne sono altre da migliorare. Ci sono due titoli in palio ed è il momento della verità. Il Real Madrid ci ha sottomesso in vari momenti, ma nelle partite importanti può succedere. Non volevamo il 36% di possesso palla, ma questo è il calcio e c’è un rivale. Siamo stati straordinari in difesa senza palla, ma non cercavamo quello scenario. Non abbiamo dominato con la palla, ma abbiamo dominato senza. Questo è il club più difficile del mondo, c’è stato scalpore perché abbiamo avuto poco possesso… Abbiamo vinto 1-0 a Madrid, ma non basta».