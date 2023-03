Barcellona, ufficiale: Sergi Roberto rinnova fino al 2024. Clausola da 400 milioni

Sergi Roberto, terzino del Barcellona, ha ufficialmente rinnovato il suo contratto con i blaugrana fino al 2024

Sergi Roberto, terzino del Barcellona, ha ufficialmente rinnovato il suo contratto con i blaugrana fino al 2024. Ecco il comunicato.

COMUNICATO – FC Barcelona e Sergi Roberto hanno raggiunto un accordo per prolungare il contratto del giocatore fino al 2024. La clausola rescissoria è stata fissata a 400 milioni di euro. Sergi Roberto ha trascorso 17 anni della sua vita indossando la maglia blaugrana. È entrato al Masia nel 2006 dal Nàstic Tarragona e ha scalato i ranghi, entrando infine nelle riserve, all’epoca gestite da Luis Enrique. Ha fatto il suo debutto in prima squadra il 10 novembre 2010 in una partita di Copa del Rey contro il Ceuta.