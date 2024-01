Xavi Hernandez, allenatore del Barcellona, ha parlato in conferenza stampa dopo la sconfitta di Supercoppa contro il Real Madrid

PAROLE – «C’è delusione, tristezza, abbiamo giocato la peggior partita di tutte. Abbiamo avuto la possibilità di recuperare, ma il 3-1 ha complicato la gara, ci hanno fatto male con le ripartenze. Ora bisogna riprendersi, ho vissuto molte sconfitte e ci siamo sempre rialzati, il Barcellona tornerà. Sicuramente ci saranno tantissimi critiche, saranno giorni duri, ma bisogna accettarli. Dovevamo gestire meglio la partita, non si può giocare una finale in questa maniera. Non eravamo ben messi in difesa, non si può iniziare una finale perdendo già 2-0. Il gol di Lewandowski poteva riaprire la gara, ma poi ci è mancato tutto. Siamo davvero arrabbiati, è una dura sconfitta. Abbiamo mostrato una delle facce peggiori della nostra stagione, dobbiamo assolutamente migliorare per poter tornare a vincere titoli. Chiediamo scusa a tutto il popolo bluagrana, era un Clasico e una finale, non siamo stati all’altezza».