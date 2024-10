Premier League e non solo: tutti pazzi per Barella!

Non si frena l’interesse di molti top club per Nicolò Barella: il centrocampista dell’Inter piace a mezza Premier League e non solo

Continuano a suonare le sirene estere per Nicolò Barella, preoccupando il calciomercato Inter di una eventuale cessione in estate del centrocampista nerazzurro e dell’Italia. Proprio oggi che la mezzala sarda è tornata ad allenarsi regolarmente assieme ai propri compagni, dopo aver smaltito l’infortunio muscolare che lo aveva tenuto ai box per settimane, ecco che tornano a circolare voci sull’interesse per lui da parte delle big europee.

Come rivelato da TeamTalk, l’ultimo club ad essersi messo sulle sue tracce sarebbe il Liverpool. Ma i Reds non sono gli unici a volerlo portare in Inghilterra: anche il Manchester City di Guardiola pare disposto a fare follie per averlo, così come è abbastanza consistente l’interesse di Real Madrid e Atletico Madrid dalla Spagna. Stando al portale inglese, il club nerazzurro per via della situazione finanziare (definita “complessa”) sarà costretto prendere in considerazione alcune grandi cessioni nel corso del prossimo anno. L’ex Cagliari è valutato intorno ai 90 milioni di euro. Tali notizie, per il momento, non trovano tuttavia riscontro in Italia.