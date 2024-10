Bargiggia sulla Nazionale: «Quel giocatore è il migliore della rosa. Sull'inchiesta ultras...»

Bargiggia ha voluto rilasciare qualche dichiarazione tra Italia Belgio di ieri sera, l’inchiesta ultras e la situazione in Champions League

Ieri è andata in scena la sfida dell’Italia contro il Belgio, terminata con un 2-2 che lascia tanto amaro in bocca. Il ct Spalletti ha nuovamente lanciato titolare Davide Frattesi, cosa che non avviene spesso con la maglia nerazzurra. Che idea si è fatto del centrocampista dell’Inter? Secondo lei meriterebbe stesso minutaggio anche con il club?

«Frattesi è il miglior realizzatore di Spalletti in Nazionale. Ha tempi di gioco, inserimenti, sente la palla e sente la porta. Chiaro che giocare di più nell’Inter, gioco forza, sarà fisiologico per lui. In Nazionale, non sarà facile scalzare la titolarità di Barella al suo rientro, dato che nei 3 di centrocampo giocano anche Ricci come playmaker e l’altro posto è occupato da Tonali. All’Inter se la gioca invece con Mkhitaryan. E’ un classe 99 che rientrerà sicuramente nel progetto di svecchiamento dell’Inter, con il suo minutaggio che sta comunque già aumentando in nerazzurro. A mio avviso il centrocampista armeno, visto anche un possibile decadimento delle condizioni fisiche, data la sua età , lascerà molto piu spazio al numero 16. Frattesi ha caratteristiche da incursore e rispetto ad altri giocatori ha meno propensione al palleggio. Starà comunque ad Inzaghi fare le sue valutazioni»

Inchiesta ultras, bruttissima pagina di cronaca “anche sportiva”. Pensa che questa vicenda potrebbe incidere a livello mentale sulle prestazioni della squadra nerazzurra, visto alcuni tesserati associati all’indagine come persone informate dei fatti?

«Io non penso che questa vicenda, sicuramente una brutta pagina, possa influire sui personaggi associati. Marotta ha ribadito più volte pubblicamente di essere parte lesa nell’indagine. ergo non credo possa avere un’influenza rivelante sui risultati della squadra»

Parlando di Champions League, abbiamo visto grandissime prestazioni di Juve, Inter, un Milan ancora a 0 punti, Bologna e Atalanta che stanno facendo la loro parte. Quale squadra italiana può arrivare più lontana nella competizione europea?

«Per me una squadra italiana che potrebbe fare bene in Champions League è la Juventus, visto che in Europa le squadre non si chiudono tanto in difesa, anche se in verità ultimamente questo accade spesso pure in Italia, grazie ad alcuni allenatori che provano a salvarsi proponendo del calcio moderno. In Europa invece il livello si alza, ma giocano tutte per giocare e la Juve visti i due primi risultati, tra cui la vittoria in 10 col Lispia molto importante, può andare avanti. Anche l’Inter potrebbe fare bene, perchè come dicevo, il focus sembra essersi spostato sulla Champions League. Credo che andare più avanti possibile sia l’input mandato dalla nuova proprietà di Oaktree. Il Milan è partito male perchè ha trovato due squadre forti. I rossoneri faranno fatica a causa dei problemi di equilibrio tattico e una società che sembra abbastanza assente nei confronti dell’allenatore e che tutela giocatori abbastanza anarchici. L’Atalanta è difficile da decifrare, anche se in Europa è sempre una certezza, visto anche la vittoria dell’Europa League, ma è una squadra un pò incostante».